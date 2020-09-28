Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Sezai’nin avukatları A.G. ve M.C.G., Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz edip müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

GÖRÜNTÜLER YANILTICI SAVUNMASI

Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, “Müvekkil ile müşteki arasında yaşanan olaya ilişkin kamera kayıtlarının tamamı müşteki tarafça dosyaya sunulmuş olup, sunulan görüntülerde atlamalar, kesilmeler ve ses kısması mevcuttur.” denildi.

Mağdur tarafın yargıyı yanıltma çabası içinde olduğu öne sürüldü.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü

TAHLİYE REDDEDİLDİ

Hakimlik, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verererek, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AVUKATLAR BALTALI GÖRÜNTÜ SUNDU

Öte yandan Sezai'nin avukatların mahkemeye sunduğu görüntüler de ortaya çıktı.

Olaydan sonra 15 Eylül gecesine ait görüntülerde, Hüseyin Meriç’in elinde baltayla bahçede beklediği, bu sırada yanına iki kişinin geldiği, birlikte beklemeye devam ettikleri, ardından diğer şahısların yaşlı adamın yanından ayrıldıkları ve Meriç’in bir süre daha tek başına beklemeye devam ettiği yer alıyor.

Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler