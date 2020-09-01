Halis Karataş'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

Yarış öncesinde bindiği atı yumruklayan jokey Halis Karataş'a, 60 gün at binme cezası verildi. Karataş, ayrıca yarış tesislerine giremeyecek.

Ünlü jokey Halis Karataş'ın, İstanbul'daki bir yarışta, bindiği Arts Man isimli ata yarıştan hemen önce yumruk attığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jokeye tepki yağmış, Karataş olayın ardından pişman olduğunu söyleyerek özür dilemişti.

Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi VİDEO

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Karataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseverleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.



60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Gelişmelerin ardından Veliefendi Hipodromu’nda toplanan Komiserler Kurulu, Halis Karakaş'ın cezasını açıkladı.

Ünlü jokeye, 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi. Karataş, bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek.