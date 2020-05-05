Halk TV'de kısa çalışma ödeneği konuşuldu

Ayşenur Arslan ile Miyase İlknur kısa çalışma ödeneğini konuşurken; Arslan, İlknur'u yanlışlıkla ifşa etti.

Koronavirüse karşı mücadele kapsamında çalışamayan işçileri ve iş yapamayan işletmeleri korumak adına hükümet tarafından, birtakım tedbirler alındı.

Bu tedbirler arasında kısa çalışma ödeneği adı altında binlerce kişiye maaş bağlanması yer aldı...

HALK TV'DE DE GÜNDEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programına bu hafta Cumhuriyet gazetesi yöneticisi Miyase İlknur konuk oldu. Ayşenur Arslan, kısa çalışma ödenekleri ile ilgili karalama kampanyası başlatmaya çalışırken, konuğu Miyase İlknur tarafından bozuldu...





"PARALAR DA HALA ÖDENMEDİ"

Ayşenur Arslan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, "Valla kısa çalışma ödeneğinden yaralananlar o kadar sınırlı ki. Paralar da hala ödenmeye başlamadı galiba. Ya da yüzde 5 falan ödendi galiba." ifadelerini kullandı.

"BİZ DE YARARLANIYORUZ"

Miyase İlknur, Ayşenur Arslan'ın sözünü keserek, "Biz de yararlanıyoruz. Kurum olarak başvurunca alıyoruz. Biz başvurduk Cumhuriyet gazetesi olarak. Geliyor bize de. Hatta duyuru yapıldı, 100 lira, 200 lira eksik olur sonra mahsuplaşırız denildi." ifadelerini kullandı.

"KISA MI ÇALIŞIYORSUNUZ"

Cevap karşısında bozulan Arslan, "Bari kısa çalışıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. İlknur ise, "Hayır, uzun çalışıyoruz. Onun teknik şeylerinin karıştırmayayım. Siz de kurum olarak başvurabilirsiniz." dedi.

"BAŞVURDUK MU BİLMİYORUM"

Arslan, gelen cevap sonrası kurum olarak başvurup başvurmadıklarını bilmediğini söyleyerek "Hiçbir fikrim yok. Biz aktif olarak başvurduk mu bilmiyorum. Şaşırdım." diye konuştu.

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