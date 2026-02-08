Halkbank, Vakıfbank, Ziraat: Artık ödeme yapılmayacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kumar bağımlılığıyla mücadele çağrısının ardından kamu bankaları dikkat çeken bir adım attı.

3 bankayı ilgilendiren karar resmen açıklandı.

Milyonlarca kullanıcı için uyarı geldi.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, şans ve kumar oyunlarına yönelik para transferi işlemlerini tamamen durdurdu.

Karar, hem internet bankacılığı hem ATM hem de şube kanallarından yapılan tüm işlemleri kapsıyor.

KREDİ NOTU DÜŞECEK

Yeni uygulamayla birlikte şans oyunlarına para yatıran müşteriler, bankacılık sistemi içinde “kumar bağımlılığı riski” kapsamında değerlendirilecek ve bu durum kredi notlarına doğrudan yansıyacak.