Hasan Damar hayatını kaybetti Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

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Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları arasında yer alan Hasan Damar, vefat etti.

Bir süredir tedavi görmekte olan Damar'ın vefatına ilişkin olarak Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden bir açıklama yapıldı.

"Hakk'ın rahmetine kavuştu"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun.

Erbakan'ın yakın dostuydu

Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın dostları arasında yer alan Hasan Damar, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucusu idi.

Seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istemişti

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, yayınladığı videoyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

"Bütün dava kardeşlerimi destek vermeye davet ediyorum." diyen Damar, "Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.