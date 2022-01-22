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    Hasan Koçak'ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı

    TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı sudnuğu O Ses Türkiye yarışmasında Hasan Koçak şampiyon oldu. Kolçak'ın memleketi Artvin’de şampiyonluk horonlarla kutlandı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 05:04
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    Hasan Koçak'ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı

    O Ses Türkiye'nin başından beri sesiyle dikkat çeken Hasan Koçak, 10. sezonun şampiyonu oldu.

    ŞAMPİYONLUĞU ARTVİN YUSUFELİ'DE HORONLARLA KUTLADILAR

    Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı.

    Uzun ara kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak’ın şampiyonluğunu kutladı.

    Hasan Koçak ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı #1

    Hasan Koçak ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı #2

    Hasan Koçak ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı #3

    Hasan Koçak ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı #4

    Hasan Koçak ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı #5

    Hasan Koçak ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı #6


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