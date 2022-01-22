Hasan Koçak'ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı

Hasan Koçak'ın O Ses Türkiye şampiyonluğu, memleketinde horonlarla kutlandı

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı sudnuğu O Ses Türkiye yarışmasında Hasan Koçak şampiyon oldu. Kolçak'ın memleketi Artvin’de şampiyonluk horonlarla kutlandı.

O Ses Türkiye'nin başından beri sesiyle dikkat çeken Hasan Koçak, 10. sezonun şampiyonu oldu.

ŞAMPİYONLUĞU ARTVİN YUSUFELİ'DE HORONLARLA KUTLADILAR

Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı.

Uzun ara kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak’ın şampiyonluğunu kutladı.



