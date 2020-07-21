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- Hatay hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı
Hatay hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu kişilerin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
- İHA
- 21.07.2020 - 10:33
- Güncelleme : 21.07.2020 - 10:33
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır hattında teröristlere ve bunlarla bağlantılı kişilere göz açtırmıyor.
Bu kapsamda Hatay hudut hattında 2 şahıs yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
HUDUT HATTINDA 2 ŞAHIS YAKALANDI
Açıklamada, "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." denildi.