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    Hatay hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu kişilerin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 10:33
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    Hatay hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır hattında teröristlere ve bunlarla bağlantılı kişilere göz açtırmıyor.

    Bu kapsamda Hatay hudut hattında 2 şahıs yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

    HUDUT HATTINDA 2 ŞAHIS YAKALANDI

    Açıklamada, "Hatay hudut hattında, terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs hudut birliklerimizce yakalandı." denildi.

    Hatay hudut hattında terör bağlantılı 2 şahıs yakalandı #1

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