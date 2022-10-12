Hatay Samandağ'da belediye binasına silahlı saldırı

Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçe belediye binasına 6 Ekim'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

6 Ekim'de Hatay'ın Samandağ ilçe belediye binasında meydana gelen olayda, ilçe merkezinde bulunan belediye hizmet binası ile zabıta hizmet noktası kulübesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Zabıta hizmet noktası kulübesine çok sayıda mermi isabet ederken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler kaçtı

DHA'nın haberine göre, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan belediye binasına düzenlenen silahlı saldırı olayını, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.





































