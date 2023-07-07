Hatay'a yeni sebze hali 53 günde inşa edildi Depremin vurduğu Hatay’da, Nevşehir Valiliği tarafından 53 günde inşa edilen Kapadokya Sebze Hali hazır hale getirilirken, anahtar tesliminin pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

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İHA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan illerden biri Hatay oldu..

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar sahada ilk günden itibaren devlet millet iş birliği ile sürüyor.

Kentte üreticiler için önemli olan destekler sağlanıyor.

Nevşehir Valiliği tarafından Antakya’da çevre yolu, Kuzey Tepe mevkiinde 8 bin 250 metrekare arazi üzerine sebze hali inşa edildi.

Sebze hali 53 günde tamamlandı

53 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen Kapadokya Sebze Hali’nde anahtar tesliminin 10 Temmuz tarihinde düzenlenecek programla yapılacağı bildirildi.

65 iş yeri bulunuyor

Tamamlanan Kapadokya Sebze Hali'nde, her biri 25 metrekare olan 65 adet iş yeri, 1 adet 48 metre kare idare binası, 1 adet dernek binası, 1 adet 23 metre kare çay ocağı ve 2 adet 42 metre kare tuvalet bulunduğu belirtildi.