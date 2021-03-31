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    Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

    Hatay'da emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 156 tüp kobra yılan zehri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:04
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    Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, takibe aldıkları iki otomobili kent girişinde durdurdu.

    3 GÖZALTI

    Otomobillerde yapılan aramada, 156 tüp kobra zehri ele geçirildi. A.A, O.D. ve M.H.A. isimli kişiler gözaltına alındı.

    kobra zehri

    kobra zehri

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