Hatay’da 156 tüp kobra zehri ele geçirildi
Hatay'da emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda 156 tüp kobra yılan zehri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 31.03.2021 - 15:59
- Güncelleme : 31.03.2021 - 16:04
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, doğu illerinden ilçeye yılan zehri getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları iki otomobili kent girişinde durdurdu.
3 GÖZALTI
Otomobillerde yapılan aramada, 156 tüp kobra zehri ele geçirildi. A.A, O.D. ve M.H.A. isimli kişiler gözaltına alındı.