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Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili oldu.
Deprem bölgelerinde yaralar sarılmaya devam edilirken, binaların yıkım çalışmaları da sürüyor.
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinde de hasarlı binaların yıkımları hız kesmeden devam ediyor.
16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı
Çekmece Mahallesi’nde bulunan 16 katlı devasa rezidans da ekipler tarafından dinamitle patlatılarak yıkıldı.
Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı.
Devasa binanın yerle bir olduğu anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.