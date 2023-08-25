Hatay'da 16 katlı rezidans dinamit patlatılarak yıkıldı Depremin vurduğu Hatay'da dinamit kullanılarak yıkılan 16 katlı devasa rezidansın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili oldu.

Deprem bölgelerinde yaralar sarılmaya devam edilirken, binaların yıkım çalışmaları da sürüyor.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinde de hasarlı binaların yıkımları hız kesmeden devam ediyor.

16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı

Çekmece Mahallesi’nde bulunan 16 katlı devasa rezidans da ekipler tarafından dinamitle patlatılarak yıkıldı.

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

Devasa binanın yerle bir olduğu anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.