İHA
Hatay, 6 Şubat'ta yaşadığı depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Depremin en önemli merkezlerinden olan kentte binlerce bina hasar gördü.
Yetkililer hasarlı binaların yenilenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
5 katlı bina titreşim ile yıkıldı
Bu kapsamda, çalışmalar yürüten yıkım ekipleri bu kez farklı bir yola başvurdu.
Antakya ilçesinde bulunan 5 katlı hasarlı bina titreşim etkisi ile yıkıldı.
Kırıcıyı yere vurdu
Binaya yeterince hasar veren kepçe operatörü, kırıcısını yere vurarak titreşim yarattı.
Yerden yayılan titreşim binanın kendiliğinden yıkılmasını sağladı.
O anlar kamerada
Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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