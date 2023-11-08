Hatay'da 5 katlı bina titreşim etkisiyle yıkıldı Enkaz kaldırma çalışmaları yürüten kepçe operatörü, hasar verdiği binayı kırıcıyı yere vurarak oluşturduğu titreşim etkisiyle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Hatay, 6 Şubat'ta yaşadığı depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremin en önemli merkezlerinden olan kentte binlerce bina hasar gördü.

Yetkililer hasarlı binaların yenilenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

5 katlı bina titreşim ile yıkıldı

Bu kapsamda, çalışmalar yürüten yıkım ekipleri bu kez farklı bir yola başvurdu.

Antakya ilçesinde bulunan 5 katlı hasarlı bina titreşim etkisi ile yıkıldı.

Kırıcıyı yere vurdu

Binaya yeterince hasar veren kepçe operatörü, kırıcısını yere vurarak titreşim yarattı.

Yerden yayılan titreşim binanın kendiliğinden yıkılmasını sağladı.

O anlar kamerada

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)