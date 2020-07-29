Hatay'da bankta buldukları parayı sahibine verdiler

En Son Haber

Hatay'ın Samandağ ilçesinde duyarlı üç vatandaş, buldukları 2.200 lirayı polis ekipleri nezaretinde sahibine teslim etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Deniz Mahallesinde bulunan Hızır Parkında Soner Aslan, Emre Aslan, Muhittin Hüzmeli isimli üç vatandaş, bank üzerinde 2.200 lira buldular.

POLİS PARANIN SAHİBİNİ BULDU

Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran duyarlı vatandaş, sahibine ulaşamayınca parayı polis ekiplerine geldi. Samandağ ilçe emniyetine bağlı polis ekipleri paranın sahibini bulmak için devreye girdi.

PARANIN SAHİBİ SEYYAR SATICI ÇIKTI

Polis seyyar satıcılık yapan Necati Yıldız olduğunu tespit edip parayı bulanlar ile sahibi polis nezaretinden kaybettiği parayı teslim etti.