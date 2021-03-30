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    Hatay'da denetime takılan motosiklet çalıntı çıktı

    Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurması üzerine çalıntı motosiklet oldugu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 05:38
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    Hatay'da denetime takılan motosiklet çalıntı çıktı

    Polis ekipleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri gece saat 00.30 sıralarında şüphelendikleri 31 F 3053 plakalı motosikleti durdurdu.

    ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucu, şahsi ve motor numarasının silindiği tespit edildi.

    Motosiklet sürücüsü, İ.H isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Hatay da denetime takılan motosiklet çalıntı çıktı #1

    Hatay da denetime takılan motosiklet çalıntı çıktı #2

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