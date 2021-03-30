Hatay'da denetime takılan motosiklet çalıntı çıktı
Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurması üzerine çalıntı motosiklet oldugu ortaya çıktı.
- İHA
- 30.03.2021 - 05:38
Polis ekipleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri gece saat 00.30 sıralarında şüphelendikleri 31 F 3053 plakalı motosikleti durdurdu.
ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucu, şahsi ve motor numarasının silindiği tespit edildi.
Motosiklet sürücüsü, İ.H isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.