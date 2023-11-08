Hatay'da depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı Antakya'da enkaz kaldırma çalışmasında, depremin 275'inci gününde enkazdan ceset çıktı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi’nde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için çalışma yürütüldü.

275. günde enkazdan ceset çıktı

Çalışmaların yürütüldüğü esnada ise enkazdan 275 gün sonra bir ceset çıktı.

Cesedin kimliği tespit edilecek

Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)