Hatay'da depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

DHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi’nde, depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için çalışma yürütüldü.
275. günde enkazdan ceset çıktı
Çalışmaların yürütüldüğü esnada ise enkazdan 275 gün sonra bir ceset çıktı.
Cesedin kimliği tespit edilecek
Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmasıyla belirlenecek.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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