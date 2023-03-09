Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntü Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Hatay'da 112 Acil Komuta Merkezi’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Asrın felaketinin vurduğu Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ ve Hatay illerinde 46 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Peş peşe yaşanan 7,7-7,6-6,4-5,8 büyüklüğündeki depremler ve 10 binden fazla artçılar binlerce binayı yerle bir etti.

Enkaz yığınına dönen kentlerden geriye sessizlik kaldı.

Aradan geçen 1 ayın ardından çıkan görüntüler, yaşananların ne kadar ağır olduğunu gösterdi.

Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'daki 112 Acil Komuta Merkezi'nin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ambulansın beşik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.

Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.