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    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu

    Hassa ilçesinde serinlemek için dereye giren Suriyeli Ekrem Hammadi ile oğulları Abdullah ve Mahmut, yaşamlarını yitirdi.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 19:06
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    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu #1

     

    Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Kıvrım Deresi kenarından yürüyerek ilerleyen Hakan Gürbüz (27), su üzerinde hareketsiz 2 kişiyi gördü.

    Suya girip, müdahale bulunan Gürbüz, hayatlarını kaybettiğini anlayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu #2

    3 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sırasında bir ceset daha su üzerine çıktı.

    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu #3

    BABA VE İKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

    Cesetlerin, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ekrem Hammadi (42) ile oğulları Abdullah (9) ve Mahmut (10) olduğu tespit edildi. Olay yerine Cumhuriyet savcısı da gelerek, cesetler üzerinde incelemede bulundu.

    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu #4

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

    Olayı haber alan ailenin yakınları, Kıvrım Deresi'ne geldi. Gözyaşı dökerek, cesetlere yaklaşmaya çalışan grubu, jandarma ekipleri uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerin ardından sudan çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu #5


    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu #6

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    Hatay'da dereye giren 3 kişi boğuldu #11

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