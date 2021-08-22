Hatay'da düğün salonuna motosikletleriyle girdiler
Antakya ilçesinde motorsiklet sevdalısı damadın arkadaşları, düğün salonunun pistine motorsikletleri ile girerek sürpriz yaptılar.
- İHA
- 22.08.2021 - 07:24
- Güncelleme : 22.08.2021 - 07:37
Hatay'ın Antakya ilçesi, görenleri hayrete düşüren bir düğüne sahne odu.
DAMADIN ARKADAŞLARI MOTOSİKLETLERİYLE SALONA GİRDİ
Damadın arkadaşları, düğün salonunun pistine motosikletleri ile girerek sürpriz yaptılar. Motosikletlilerin düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü.
PİSTTE TUR ATIP EĞLENDİLER
Pist alanında kısa bir turan yapan damadın arkadaşları, ardından doyasıya eğlendi.
Hatay'da düğün salonuna motosikletleriyle girdiler-Video