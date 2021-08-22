Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
416.901
1.35%
EXEN Coin
26.73
0.11%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Hatay'da düğün salonuna motosikletleriyle girdiler

    Antakya ilçesinde motorsiklet sevdalısı damadın arkadaşları, düğün salonunun pistine motorsikletleri ile girerek sürpriz yaptılar.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 07:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da düğün salonuna motosikletleriyle girdiler

    Hatay'ın Antakya ilçesi, görenleri hayrete düşüren bir düğüne sahne odu.

    DAMADIN ARKADAŞLARI MOTOSİKLETLERİYLE SALONA GİRDİ

    Damadın arkadaşları, düğün salonunun pistine motosikletleri ile girerek sürpriz yaptılar. Motosikletlilerin düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü.

    PİSTTE TUR ATIP EĞLENDİLER

    Pist alanında kısa bir turan yapan damadın arkadaşları, ardından doyasıya eğlendi.

    Hatay'da düğün salonuna motosikletleriyle girdiler-Video

    Hatay da düğün salonuna motosikletleriyle girdiler #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir