Hatay'da eşi ile oğlunu kaybeden depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı

DHA

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Art arda yaşanan 2 yıkıcı deprem, büyük bir felakete yol açtı.

Toplam 11 ilde hissedilen sarsıntının ardından yaralar sarılmaya başlandı. Sahada büyük bir mücadele verilirken, aradan bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor.

Hayatını kaybedenlerde geriye kalan aileler, felaketi anlatırken zor anlar yaşıyor.

Bunlardan biri de Hatay'da yaşayan Rabia Tatar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Tatar ailesinin, Antakya ilçesinde oturduğu ev de yıkıldı.

Eşi Yusuf ile oğlu Ahmet Efe'yi depremde kaybeden Rabia Tatar, küçük oğlu Emin Derda ile enkazdan çıkarılıp, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deprem sırasında sobanın üstündeki sıcak suyun devrilmesi sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Rabia Tatar'a deri nakli yapıldı, enkazda sıkışan Emin Derda'nın ise sol bacağı kasığından kesildi.

6 Şubat'taki depremin bir süre sonra duracağını düşündüklerini belirten Rabia Tatar, şu ifadeleri kullandı:

Durmayınca eşime 'Ben Derda'yı, sen Efe'yi al, salona geçelim, masanın altına saklanalım' dedim. Çocukları aldık, arkamızı döndük, adım atamadan soba bacası çıkmış üstümüze geliyor, duvar üstümüze geliyor. Onlar, son çığlıklarımızdı. 5-6 dakika sürekli bağırdık. 'Yusuf yardım et. Dayanamıyorum, yanıyorum' diye bağırıyorum. Çocuklar 'Baba yardım et, kurtar bizi' diye bağırıyor.



Baktım Yusuf'umdan, eşimden ses gelmiyor. 'Aşkım' dedim. Parmağımı oynattı. Ondan önce 'Yanıyorum' dediğim için güğümün içine elini sokmaya çalışıyor. Düşün ki; öyle aşktı bizimkisi, insan can çekişirken başkasını düşünebilir mi? Düşünebiliyormuş. Sonra şahadet getirdim. 'Hakkım sana sonuna kadar helal olsun. Sen de helal et' dedim. Parmağımı 3 defa sıktı. Sonra hareket etmedi. Sonra çocukların korkmaması için masal anlattım.