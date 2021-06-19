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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama

Yayladağı İlçesinde İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı.