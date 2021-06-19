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    Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama

    Yayladağı İlçesinde İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 06:27
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    Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama

    Hatay'ın Yayladağı İlçesinde Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Yayladağı İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

    8 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonda, ilçeye bağlı sınır köylerinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen M.A., C.T., M.Ö. Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç., ve A.Ö. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K., ve M.U., adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Hatay da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama #1

    Hatay da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama #2

    Hatay da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama #3

    Hatay da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 tutuklama #4

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