İHA
Bugün tüm Türkiye için hüzünlü bir gün.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü.
Bu kapsamda yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor.
Bunlardan biri de Hatay'da yapıldı.
Belen ilçesinde depremzede öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü’nde atalarını unutmadı.
İlkokul öğrencilerinden 1938 koreografisi
Belen 70.Yıl İskan İlkokulu öğrencileri, bedenleriyle 1938 ve saat 9’u 5 geçe koreografisi oluşturdu.
Yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla 1 haftalık hazırlıkla oluşturulan koreografi, drone ile havadan da görüntülendi.
Unutulmaz anların yaşandığı koreografi kendine hayran bıraktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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