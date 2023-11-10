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Hatay'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi

Hatay'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi Hatay'ın Belen ilçesinde ilkokul öğrencileri, bedenleriyle 1938 ve saat koreografisi oluşturdu. Drone ile görüntülenen bu anlar muhteşem bir görsel oluşturdu.