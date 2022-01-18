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    Hatay’da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü

    Hatay'ın Hassa ilçesinde ektili olan kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan telef oldu.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 23:11
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    Hatay’da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü

    Hatay Hassa-Akbez karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Hassa’da 10 yıl aradan sonra şehir merkezine kar yağdı.

    ÇATISI ÇÖKEN AHIRDA 10 HAYVAN TELEF OLDU

    Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Bir ahırın çatısı karın yükünü kaldıramayarak yıkıldı. İçeride bulunan 35 büyükbaş hayvandan 10’u telef oldu.

    Hatay'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu VİDEO

    Şehir merkezinde ulaşımın aksamaması için belediyeye ait iş makinaları yol açma çalışması yaptı.

    Öte yandan kar yağışı sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararın ardından yarın okullar tatil edilirken, hamile ve engelli personellerin kamu kurumlarında idari izinli sayılacak.

    Hatay’da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü #1

    Hatay’da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü #2

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