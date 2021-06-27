Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, takla atan araçtan çıkınca ilk isteği sigara oldu.

Hatay'da saat 16.00 sıralarında Samandağ - Arsuz karayolunda kaza meydana geldi.

Arsuz istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücünün, çevredekilerden sigara istediği öğrenildi.

'’60 BİN LİRA ZARARA GİRDİM, SİGARA VERİN’'

Kazada yaralanan iki kişi araçtan çıkarılırken, takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün, “Zaten 50-60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin gözünüzü seveyim” demesi dikkat çekti.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen sürücü ifadesi alınmak üzere Jandarma merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da kaza yapan sürücü: bir sigara verin, gözünüzü seveyim VİDEO