Hatay'da 3 ilçede çıkan orman yangınlarının faillerinden gözaltına alınan 2 kişinin görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'da önceki gün 3 ilçede başlayan ve bugün gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen orman yangınlarının ardında terör örgütü yandaşlarının olduğu ortaya çıktı.

PLAKASIZ MOTOSİKLETLE ORMANDA GÖRÜLDÜ

Hatay Cumhuriyet Mahallesi'nde PKK'lı terörist, plakasız motosikletle ormanlık alana gelip iç taraflara giderken vatandaş tarafından ihbar edildikten sonra gözaltına alındı.

Hatay'daki yangının tahribatı ortaya çıkmaya başladı-Foto Galeri

Hatay'da orman yangınlarının failleri görüntülendi-Video

YAKTIĞI YANGINI İZLEDİ

Belen'deki yangının faili ise, yaktığı yangını izlerken görüntülendi. Belen'de çekilen bu videoda 8.saniyede kadraja giren yangını izleyen zanlı, Erzin'de ormanları yakarken suçüstü yakalandı.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, son saatler 2 yeni yangının daha çıktığını ve bunlara da anında müdahale edildiğini dile getirdi.

Hatay'daki yangınla kastı şüphelerine değinerek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor." diye konuştu.

YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Pakdemirli, emniyet İHA'larının süreci kontrol etmelerinde büyük fayda sağladığının altını çizerek, "Tabii beklediğiniz haber, buradaki yangın şu saat itibarıyla tam olarak kontrol altında." dedi.