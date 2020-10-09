Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ilçesindeki iki mahalleye de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, Hatay Valiliği yangına patlayan bir trafonun neden olduğunu açıkladı.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.



Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Hatay’daki orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor VİDEO

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Hatay'da orman yangını VİDEO

YANGIN TRAFODAN ÇIKTI

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Hatay Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yangına patlayan bir trafonun neden olduğu belirtilen açıklamada “9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır” denildi.







































