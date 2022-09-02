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    Hatay’da ormanlık alanda yangın

    Hatay Hassa'da ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
    • 02.09.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 20:39
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    Hatay’da ormanlık alanda yangın

    Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Müdahale sürüyor

    Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı.

    Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Hatay’da ormanlık alanda yangın #1

    Hatay’da ormanlık alanda yangın #2

    Hatay’da ormanlık alanda yangın #3

    Hatay’da ormanlık alanda yangın #4


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