Hatay’da ormanlık alanda yangın
Hatay Hassa'da ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
- 02.09.2022 - 20:39
- Güncelleme : 02.09.2022 - 20:39
Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Müdahale sürüyor
Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı.
Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam ediyor.