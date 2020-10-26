İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan bir açıklama yaptı.

Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Hatay'da patlama meydana geldi VİDEO

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