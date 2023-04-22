Hatay'da prefabrik ev sipariş eden depremzedeleri dolandırdılar Bolu'da bir prefabrik konut firması, depremzedelerden parasını aldığı, vaat ettiği evleri teslim etmedi. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, durumdan şikayetçi oldu.

İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bütün Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin üzerinden 2 aydan fazla bir süre geçti.

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası deprem bölgelerinde çadır ve konteyner kent kurulması için harekete geçildi.

Paralarını ödedikleri prefabrik evler teslim edilmedi

Ekipler konteynerler için çalışmalarını sürdürürken kendi imkanları ile prefabrik ev sahibi olmak isteyen kimi depremzedeler ise dolandırıcıların ağına düştü.

Hatay'da da 4 aile, paralarını ödemelerine rağmen aynı şirketten sipariş ettikleri prefabrik evleri gelmeyince depremin ardından bir kez daha mağdur oldu.

285 bin TL dolandırıldılar

İnternetten araştırma yapan ailelerin sözde Bolu merkezli bir firma ile iletişime geçerek sözleşme yapıp peşinat olarak toplamda 285 bin TL yatırdı.

Vatandaşlar paralarını yatırmalarına rağmen sipariş ettikleri prefabrik evler kurulmayınca dolandırıldıklarını anladı.

"Ablam kanser hastası ve dışarda zor durumda"

Olayın mağdurlarından 43 yaşındaki Sedat Karataş şunları söyledi:

"Prefabrik yaptığı iddia eden bir şirketle görüşüp anlaştık. Ve biz ona istinaden ilk ödememizi yaptık. Biz sözleşmeyi Bolu'da yaptık bize usta göndereceklerini söylediler ama ustayı da göndermediler. Buna rağmen zamanı gelince yine ödeme istediler yine ödedim ve toplamda 86 bin TL ödemiş oldum. Yaptığımız araştırma sonucunda bu şirket birçok kişiye bu şekilde yapmış. Samandağ'da 4 kişi bu durumdan muzdarip. Ablam kanser hastası ve dışarda zor durumda"

"Toplamda 100 bin TL ödeme yaptım"

51 yaşındaki mağdurlardan Edip Cemali ise şöyle dedi: