Hatay'da yakalanan 9 yağma şüphelisinden 6’sı tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'yağma ve hırsızlık' olaylarına karıştığı tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Asrın felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, 11 ili adeta enkaza çevirdi.

Binlerce can kaybının ve çok sayıda yaralının olduğu afetin ardından, devletin tüm kurumları harekete geçti.

Depremin ardından bölgeye akın eden ekipler, canla başla çalışmaya devam ediyor.

Öte yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerinden gelen yağma haberleri sonrası başta Mehmetçik olmak üzere tüm kolluk kuvvetleri harekete geçti.

Kolluk kuvvetleri asayiş ve güvenliği sağlıyor..

İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da 'yağma, hırsızlık ve asayiş' olaylarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Yakalanan 9 şüphelinin 6'sı tutuklandı

Ekiplerin yaptığı çalışmada İskenderun'da hırsızlık ve yağma olaylarına karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.