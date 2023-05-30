İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan Numuneevler Camii'nin minaresi, deprem nedeniyle hasar aldı.

Yapılan incelemeler sonrasında minare için yıkım kararı verildi.

Bugün halat bağlanan minare, iş makinesi yardımı ile çekilerek yıkıldı.

Ancak hesaplamalar tutmayınca minare, yan yolda bulunan hafriyat kamyonunun üzerine devrildi. Hasar alan kamyonun sürüklenmesi sonucu ise bir binadaki 3 iş yeri zarar gördü.

Yıkım sırasında bir kedi de ölümden kıl payı kurtuldu.

Kontrollü yıkımın istenildiği gibi olmadığını belirten iş yeri zarar gören esnaftan Bülent Özkan, şunları söyledi:

Minare bizim iş yerimize girdi. Parça parça yapılsaydı sonucun böyle olmayacağını belirttim ama herhangi bir koruma önlemi alınmadı. Allah'tan binaya girmedi. Binaya gelseydi yıkılma durumu da söz konusu olabilirdi. Durum bundan ibaret. Ölü yaralı yok, maddi zarar var.