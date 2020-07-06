Hatay'da yüzyıllardır yanan taşlar turizme kazandırılacak

Amanos Dağları'nda yüzyıllardır ateşi sönmeyen kayalar, canlandıran turizmle gelecek misafirlerini bekliyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan, hiç sönmeden yanan kayalar görenlerin ilgisini çekiyor.

Halk arasında yanan taşlar olarak bilinen kayalar, Kurtbağı Mahallesi'ndeki Amanos Dağları'nın zirvesinde yer alıyor.

ATEŞİN SEBEBİ GAZ SIZINTISI

Kaya gazı sızıntısı sebebiyle alev alan taşlar, doğa tutkunlarının vazgeçilmez ziyaret duraklarından biri haline geldi.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Arsuz merkezine 21 kilometre mesafede olan bölgede yanan taşların, Roma döneminden bu yana yandığı biliniyor. Yanan kayaların turizme kazandırılarak doğa severlerin ziyaretine açılması bekleniyor.

ESKİ ARAŞTIRMALARDA GAZ YATAĞI YOK DENİLMİŞ

Daha önce de Arsuz Belediyesi tarafıdnan çevre düzenlemesi yapılan bölgeyi devamlı ziyaret eden Üçgüllük Mahallesi İlkokulu Müdürü Ahmet Şentürk, "Büyüklerimizden öğrendiğimize göre burada sürekli gaz çıkıyor ve sürekli yanıyor. Burada Fransızların döneminde burada araştırma yapıldığını ve doğal gaz yatağı ile ilgili olumsuz rapor verdikleri söyleniyor ama bu kayalar sürekli yanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölge halkı ise yanan kayaların yaz kış yandığını, hiç sönmediğini, kışın ısınmak için bazen bölgeye geldiklerini, kimi zaman da piknik yaptıklarını aktardı.



