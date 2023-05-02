Hatay'ın en uzun minaresinin yıkılma anı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen 58 metre yükseklikteki tarihi minare yıkıldı.

İHA

Asrın felaketi 11 ilde büyük kayıplara neden oldu.

50 binden fazla kişi, yıkılan binaların enkazında hayatını kaybetti.

Aradan geçen zamanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, hasar alan yapıların yıkımları sürüyor.

Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın simgelerinden en uzun minare de depremlerden sonra kullanılamaz hale geldi.

Hassa'nın Arpalıuşağı Mahallesi'nde bulunan Arpalıuşağı Camii'nin 58 metrelik minaresi, Hatay’ın en uzun minaresi olarak biliniyordu.

Mahalle sakinlerinin itirazlarına rağmen minare yıkımı gerçekleşti. Yıkımı mahalle sakinleri, cep telefonu kameraları ile kaydetti.

"45 ton demir kullanıldı"

Tarihi bir minarenin yıkıldığına dikkat çeken mahalle sakini Tunahan Aslan, şunları söyledi: