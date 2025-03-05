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AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hatice teyzemizin Mehmetçiklerimize armağan ettiği boyunlukları teslim ettik. Kendisine gönülden teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Günar'ın boyunlukları gönderdiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

"ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

Görüntülerde Günar'ın, "Onları çok seviyorum. Onlar bizi koruyorlar. Onların gösterdiği emeğe biz karşılık veremeyiz. Ama böyle bir şeyle faydalı olmak çok hoşuma gidiyor." ifadeleri paylaşıldı.

Paylaşımda, boyunlukları teslim alan Mehmetçiğin, "Göndermiş olduğun hediyeleri aldık. Bizleri çok mutlu ettin. Teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz." dediği anlara da yer verildi.