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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25 astsubaya gözaltı kararı

    FETÖ yapılanmasına yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan 'ankesör' soruşturmasında 21'i ihraç, 25 astsubay hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
    • AA
    • 18.08.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 18.08.2020 - 09:32
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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25 astsubaya gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

    21'i ihraç 25 astsubayın FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

    25 ESKİ ASTSUBAYA GÖZALTI

    Yapılan kapsamlı çalışmaların ardından 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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