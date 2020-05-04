Dolar
7.0245
0.2268%
Euro
7.6968
-0.0908%
Altın
1696.42
-0.2328%
Borsa
101110.11
0%
G. Altın
383.45
-0.0161%
Bitcoin
61336.84
-0.4885%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C

    Hayat Eve Sığar uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

    Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadaleye ilişkin hazırladığı 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.
    • AA
    • 04.05.2020 - 04:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hayat Eve Sığar uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

    Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.

    SAĞLIK DURUMU SEKMESİNDEN

    Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.

    Görüş Bildir