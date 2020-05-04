- En Son Haber
- İç Haber
- Hayat Eve Sığar uygulamasıyla maske kodu alınabilecek
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla maske kodu alınabilecek
Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadaleye ilişkin hazırladığı 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.
- AA
- 04.05.2020 - 04:29
Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.
SAĞLIK DURUMU SEKMESİNDEN
Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.