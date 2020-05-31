İstanbul'da hayırsever bir kadın tarafından mahallelinin 48 bin liralık veresiye borcu ödenen bakkal sahibi, "Arkadaş dediklerim 20 yıldır borcunu ödemiyordu." diyerek sitem etti.

Türkiye koronavirüs vakalarıyla beraber sıkıntılı günler geçirirken; ülke genelinde hayırseveler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

İstanbul’da bir hayırsever kadın, mahalle sakinlerinin ve borçları yüzünden zor durumda olan bakkalın imdadına yetişti.

Mahalle bakkalına giren bir kadın, bakkal Feridun Demir’e bütün veresiye borçlarını kapatmak istediğini söyledi.

48 BİN LİRALIK BORÇ KAPANDI

20 yıldır ödenmeyen borçlar yüzünden zor durumda olan bakkal Feridun Demir, neye uğradığını şaşırırken, yapılan hesaplamalar sonucu bakkal defterinde 48 bin lira borç çıktı.

İşverenin onayıyla mahalledeki herkesin borcu kapandı.

Hayırsever, mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu ödedi

"İMDADIMIZA YETİŞTİ"

50’nin üzerinde ailenin 20 yıldır borçlarını ödemediklerini belirten Feridun Demir, "Bu ödemeyenler benim çocukluk arkadaşlarım. Arkadaş diye zamanında veresiye verdim. 2001 yılından beri, yani bakkalın açılışından öte gelen borçlar. Ben mahallenin bakkalı olarak bu borçları öteki dünyaya havale etmiştim. Kendim de zor durumdaydım. Bakkalı kapatmayı düşünüyordum. Ama hayırseverin ödemesiyle yeniden toparlandım. Bir kadın olduğunu biliyorum. Hem benim hem de mahallelinin imdadına yetişti. Çalışanı aracılığıyla 48 bin liralık hesabı ödedi ve bütün borçları kapattı." dedi.

"BİRİ GELİP ALLAH RAZI OLSUN DEMEDİ"

Borcu olanların bu zor günlerde borçtan kurtulduğunu belirten Demir, "Ben o hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum, sayıları artsın inşallah. Bu borç sahiplerinin çoğunun ödeyecek durumu vardı ama ödemek istemediler. Bu insanlar asalak yaşayama alışmışlar. İşin doğrusu bu insanlar borç nedir, nasıl ödenir, onu bilmeyen insanlar. Onlara ürünleri vereceksin, parasını istemeyeceksin. Bu arkadaşların yaşam tarzları bu, bu insanlar arkadaşım diye veresiye verdim bunun ötesi var mı? Tanıdığım bildiğim kişi diye verdim ama alamadım. Bir hayırsever tarafından borçları kapandı. Bunlar bu astığımız yazıyı 20 Mayıs’tan beri biliyorlar ve bir tanesi de gelip hayırsever için Allah razı olsun demedi." diyerek sitem etti.

"BİLEREK BORCUNU VERMİYORLARDI"

Mahalle sakini Zeki Sezer de, “Bu hayırsever kardeşimizden Allah razı olsun. Allah böyle insanların sayılarını artırsın. Gözlerim yaşarıyor, şu anda kendimi ifade edemiyorum. Benim bu bakkala borcum yoktu. Ben 1979’dan beri bu mahalledeyim. Bu kardeşimiz çok mağdur durumdaydı. Bu borçların yarısını alamayacağını bile bile insanlara veresiye verdi. Mahallede mağdur olan arkadaşları biliyor, işi gücü olmayan kardeşlerimize verdi ama mahsustan borcunu vermeyenler de vardı. Bakkal kardeşimiz çoluğu çocuğu aç kalmasın diye verdi. Allah bu hayırsever kardeşimizden razı olsun.” dedi.