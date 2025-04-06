Hazine ve Maliye Maliye Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e MASAK yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında asılsız ve temelsiz suçlamalarda bulunduğu ifade edildi:

"MASAK'IN VERDİĞİ BİLGİLERİN BAKANLIKLA İLGİLİS YOK"

Daha önce defalarca vurgulandığı üzere, MASAK tarafından adli mercilere iletilen bilgiler, bakanlık onayı ve bilgisi dışında gerçekleşmektedir. Bu süreçte, Sayın Bakanımızın ya da bakanlık makamlarının önceden haberdar olması ya da müdahil olması mümkün değildir. Sayın Bakanımıza yönelik asılsız ve ısrarlı ithamları kesinlikle reddediyor ve kınıyoruz. Bu tür itibar suikastı amacı taşıyan iftira ve mesnetsiz suçlamalarla ilgili yasal yollara başvurulacaktır.