Dolar
6.8587
0.0437%
Euro
7.7133
-0.0673%
Altın
1765.49
0.2322%
Borsa
114448.91
0%
G. Altın
389.729
0.3796%
Bitcoin
62955.45
-2.7934%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    HDP, PKK ile ilişkilerinin olmadığını savundu

    Kandil'in sözcülüğünü yapmaktan kaçınmayan HDP'den "PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, o kadar net söylüyoruz, olmaz da" açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 09:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    HDP, PKK ile ilişkilerinin olmadığını savundu #1

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, Kandil ile bağlantılarının olmadığını savunuyor...

    Her fırsatta PKK'nın sözcülüğünü Meclis'te yapan HDP'de Genel Başkan Mithat Sancar, TV5’te bu ithamların yalan olduğunu savundu.

    Konuk olduğu programda HDP Eş Genel Başkanı'na “Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor.

    Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?” sorusu yöneltildi.

    HDP, PKK ile ilişkilerinin olmadığını savundu ViDEO

    HDP, PKK ile ilişkilerinin olmadığını savundu #2

    "BİR İLİŞKİ VARSAYILIYOR"

    Sancar partisinin hiçbir şekilde PKK ile yakından uzaktan alakası olmadığını belirterek "Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki…

    "HİÇBİR İLŞKİMİZ YOK"

    Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da… Bu soru sorulduğunda insanlara diyoruz ki, bazen çok daha hakikaten bu soruyu samimiyetle sorduğuna inandığım kişilere bu cevabı veriyorum. Eğer samimiyetle sorulmadığına inansam başka cevaplarım var. Onları ayrı söylerim. Ama sizin samimiyetinizden asla şüphe etmiyorum.

    Görüş Bildir