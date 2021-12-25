HDP'nin Şanlıurfa mitingine ilgi az oldu

HDP'nin Şanlıurfa mitingine ilgi az oldu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Şanlıurfa mitinginde, çevre illerden katılan milletvekilleri, il ve ilçe eş başkanlarının çağrılarına rağmen alan dolmadı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa’da, çevre illerden milletvekilleri, il, ilçe eş başkanları ve Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın katıldığı bir miting düzenledi.

MİTİNG İLGİ GÖRMEDİ

Bomba arama köpeklerinin de yer aldığı üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleşen mitinge vatandaşlar ilgi göstermedi.

KATILIMCILARIN ÇOĞUNLUĞU HDP'Lİ YÖNETİCİLER OLUŞTURDU

Katılımın çoğunluğunu HDP’li yöneticiler oluşturdu. Eş Başkan Sancar’ın yanı sıra DTK Eş Genel Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, HDP MYK üyesi Hüseyin Taka, HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Ocalan, Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioglu, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Tuğrul ile çevre illerden il ve ilçe eş başkanları katıldı.

Yapılan açıklamaların ardından miting olaysız bir şekilde son buldu.