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    Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap'a hiç dilenci uğramadı

    Vatandaşların çoğunun akraba olduğu ve ihtiyaç sahiplerinin birbirine yardım ettiği ilçede, şimdiye kadar hiç dilenciye rastlanılmadı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 10:48
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    Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap'a hiç dilenci uğramadı

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi, yaklaşık 6 bin nüfusa sahip.

    Belediye ekiplerinin bugüne kadar hiç dilencilere yönelik etkinlik gerçekleştirmediği Beytüşşebap'ta, vatandaşların çoğu birbiri ile akraba.

    HERKES AKRABA

    İlçeye hiç dilenci uğramaması, ilçede yaşayan vatandaşların büyük bir bölümünün akraba olması ve ihtiyaç anında birbirlerine yardım etmesine bağlanıyor.

    Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap'a hiç dilenci uğramadı ViDEO

    BAŞKAN HİÇ DİLENCİ GÖRMEDİ

    Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçede bir dilenci dahi görmediklerini söyledi.

    Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap a hiç dilenci uğramadı #1

    MADDİ DURUMU İYİ OLMAYANLAR BİRBİRİNE YARDIM EDİYOR

    Aşan, "İlçemiz tarihi bir yerleşim yeri. Buranın ulaşımı zor, ayrıca buranın yapısı da tamamen akrabalık hukukuna dayalı. Burada hemen herkes birbiriyle akraba olduğundan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım ediyorlar. Tabii gönül ister ki dilencilik hiç olmasın ama bunu suistimal eden insanlar var. Çok şükür ilçemizde bir dilenciye rastlanmadı. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

    Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap a hiç dilenci uğramadı #2

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