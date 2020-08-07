- En Son Haber
- İç Haber
- Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap'a hiç dilenci uğramadı
Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap'a hiç dilenci uğramadı
- İHA
- 07.08.2020 - 10:48
- Güncelleme : 07.08.2020 - 10:48
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi, yaklaşık 6 bin nüfusa sahip.
Belediye ekiplerinin bugüne kadar hiç dilencilere yönelik etkinlik gerçekleştirmediği Beytüşşebap'ta, vatandaşların çoğu birbiri ile akraba.
HERKES AKRABA
İlçeye hiç dilenci uğramaması, ilçede yaşayan vatandaşların büyük bir bölümünün akraba olması ve ihtiyaç anında birbirlerine yardım etmesine bağlanıyor.
Herkesin akraba olduğu Beytüşşebap'a hiç dilenci uğramadı ViDEO
BAŞKAN HİÇ DİLENCİ GÖRMEDİ
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçede bir dilenci dahi görmediklerini söyledi.
MADDİ DURUMU İYİ OLMAYANLAR BİRBİRİNE YARDIM EDİYOR
Aşan, "İlçemiz tarihi bir yerleşim yeri. Buranın ulaşımı zor, ayrıca buranın yapısı da tamamen akrabalık hukukuna dayalı. Burada hemen herkes birbiriyle akraba olduğundan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım ediyorlar. Tabii gönül ister ki dilencilik hiç olmasın ama bunu suistimal eden insanlar var. Çok şükür ilçemizde bir dilenciye rastlanmadı. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.