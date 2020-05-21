HES kodu uygulaması kullanıma açıldı

Bakan Koca'nın seyahat izni için kullanılacağını duyurduğu HES kodu, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden alınabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak, seyahatlerde HES kodu ile güvenli yolculuk yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Koca açıklamasında, "Bu kod kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak." ifadelerine yer vermişti.

UYGULAMA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine ise seyahat izni için kullanılacak 'HES kodu', 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden kullanıma açıldı.

Uygulama üzerinden kod almak isteyenlerin, "Hes Kodu işlemleri" bölümüne girerek, bu bölümden 'Hes Kodu oluştur' sekmesine tıklamaları gerekir.