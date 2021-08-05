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    • Heybeliada’da 1 yıl önce yangında kül olan alanın değişimi havadan görüntülendi

    Heybeliada’da 1 yıl önce yangında kül olan alanın değişimi havadan görüntülendi

    Geçtiğimiz sene orman yangını çıkan Heybeliada'nın, yanan alana dikilen 6 bin 750 fidan ile tekrar yeşil renge kavuştuğu görüldü.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 17:36
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    Heybeliada’da 1 yıl önce yangında kül olan alanın değişimi havadan görüntülendi

    Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken, aynı zamanda yanan alanların tekrar nasıl ağaçlandırılması gerektiği de gündem konusu oldu.

    İstanbul Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınında yanan alanın, yaklaşık 1 yıllık süreçte yaşadığı değişim ise görenlere umut verdi.

    DİKİLEN FİDANLAR 1 YIL SONRA BÜYÜDÜ

    Heybeliada’da yanan alan, yanan ağaçlardan arındırılıp temizlendi. Ardından alana 6 bin 750 adet fidan dikildi. 1 yıl kadar önce küle dönen alanın, dikilen fidanların büyümesiyle tekrar yeşil rengine kavuştuğu görüldü.

    "HALKIMIZIN DUYARLI OLMASI LAZIM"

    Çevrede esnaflık yapan Necdet Yılmaz, “Geçen sene burada ciddi bir orman yangını tehlikesi atlattık. Büyük bir yer yandı da. Elimizden geleni halk olarak yaptık. Ama gene de bazı şeyler yetersiz kalıyor. Ormanlarımızın yanmaması için halkımızın daha duyarlı olması lazım. Daha dikkatli olması lazım. Bu sıcak havalarda ateş yakmak veyahut sigara söndürmek, bunlar çok ciddi tehlike oluşturuyor. Farkına varıncaya kadar iş işten geçiyor. Sonraki yapılan çabalar beyhude oluyor.” diye konuştu.

    "ÇAM AĞACI ÇOK ZOR YETİŞİYOR"

    Ağaçlandırma çalışmaları hakkında konuşan Yılmaz, “Şu an için iyi gidiyor ama çam ağacı çok zor yetişiyor. Yaklaşık 17, 18 senede bir çam ağacı ancak dört, beş metreye ulaşabiliyor. Bu bakımdan çok çok dikkat etmemiz lazım.” dedi.

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Heybaliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde yanan ormanlık alanın 1 yıllık süreçte uğradığı değişim, drone ile havadan görüntülendi.

    Heybeliada’da 1 yıl önce yangında kül olan alanın değişimi havadan görüntülendi #1

    Heybeliada’da 1 yıl önce yangında kül olan alanın değişimi havadan görüntülendi #2

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