Hilmi Türkmen duyurdu: Shibuya Parkı Üsküdar’a hayırlı olsun Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'a yapılan 83. park alan olan Shibuya Parkı'nı açtı. Türkmen, yapılan projelerle birlikte yeşil alanın, son 8 yılda 3 kat arttığını belirtti.

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İstanbul'un gözde semtlerinden Üsküdar'a bir yeşil alan projesi daha kazandırıldı.

Halkı caddeye davet etti

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Değerli Üsküdarlılar, Üsküdar’a muhteşem bir park, yeşil alan daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor, yaptığımız 83. yeni parkımızı hep beraber açıyoruz. Altunizade'ye çok yakışan Shibuya Parkımız hayırlı olsun. Bu akşam saat 17:00'de Shibuya Caddesi'nde buluşalım." ifadelerini kullanmıştı.

"Shibuya Parkı Üsküdar’a hayırlı olsun"

Shibuya Parkı'nın, halkın hizmetine sunulan 83. park olduğunu söyleyen Türkmen, parkın açılışından kareleri barındıran bir de video paylaştı.

Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

