Hilmi Türkmen duyurdu: Shibuya Parkı Üsküdar’a hayırlı olsun

İstanbul'un gözde semtlerinden Üsküdar'a bir yeşil alan projesi daha kazandırıldı.
Halkı caddeye davet etti
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Değerli Üsküdarlılar, Üsküdar’a muhteşem bir park, yeşil alan daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor, yaptığımız 83. yeni parkımızı hep beraber açıyoruz. Altunizade'ye çok yakışan Shibuya Parkımız hayırlı olsun. Bu akşam saat 17:00'de Shibuya Caddesi'nde buluşalım." ifadelerini kullanmıştı.
"Shibuya Parkı Üsküdar’a hayırlı olsun"
Shibuya Parkı'nın, halkın hizmetine sunulan 83. park olduğunu söyleyen Türkmen, parkın açılışından kareleri barındıran bir de video paylaştı.
Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sıfırdan yaparak Üsküdar’a kazandırdığımız 83. parkımızı Altunizade’de açtık bugün.
Parklar, bostanlar ve millet bahçelerimizle, halkımızın hizmetine sunduğumuz yeşil alan, son 8 yılda 3 kat artmış oldu böylece.
Shibuya Parkı Üsküdar’a hayırlı olsun!"