Honda Ocak 2026 fiyat listesi: Type-R, Jazz, CR-V, HR-V…

- Honda, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye için geçerli yeni fiyat listesini yayımladı.
- Listede Honda Civic yer almazken Type-R, Jazz, HR-V ve CR-V gibi modellerin fiyatları açıklandı.
- Civic'in satış durumunun belirsizliği dikkat çekerken, Jazz 1.880.000 TL, HR-V 2.389.000 TL, Type-R 5.500.000 TL ve CR-V ise 6.160.000 TL'den satışa çıkıyor.
Honda, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye için geçerli olan güncel fiyat listesini yayımladı.
Yeni listeyle birlikte markanın modellerinde fiyat artışları dikkat çekerken, otomobil severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Honda Civic’in listede yer almaması oldu.
Resmi internet sitesinde paylaşılan fiyat tablosunda Civic modeline yer verilmedi.
Uzun yıllardır Türkiye pazarında en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Honda Civic’in yeniden satışa sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Honda’nın Ocak 2026 fiyat listesinde Type-R, Jazz, HR-V ve CR-V modelleri yer alıyor. İşte güncel fiyatlar:
HONDA OCAK 2026 FİYAT LİSTESİ
Jazz e:HEV - 1.880.000 TL
HR-V e:HEV - 2.389.000 TL
Type-R - 5.500.000 TL
CR-V e:HEV - 6.160.000 TL