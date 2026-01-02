Honda Ocak 2026 fiyat listesi: Type-R, Jazz, CR-V, HR-V…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honda, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye için geçerli olan güncel fiyat listesini yayımladı.

Yeni listeyle birlikte markanın modellerinde fiyat artışları dikkat çekerken, otomobil severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Honda Civic’in listede yer almaması oldu.

Resmi internet sitesinde paylaşılan fiyat tablosunda Civic modeline yer verilmedi.

Uzun yıllardır Türkiye pazarında en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Honda Civic’in yeniden satışa sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Honda’nın Ocak 2026 fiyat listesinde Type-R, Jazz, HR-V ve CR-V modelleri yer alıyor. İşte güncel fiyatlar:

HONDA OCAK 2026 FİYAT LİSTESİ

Jazz e:HEV - 1.880.000 TL

HR-V e:HEV - 2.389.000 TL

Type-R - 5.500.000 TL

CR-V e:HEV - 6.160.000 TL