HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz: Türk hakim ve savcılarına güvenim tam

Hakim ve savcıların demokrasiye sahip çıktığını belirten Yılmaz, yargılamaların "kim ne der" düşüncesi olmaksızın yapıldığını ifade etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, yargıya ilişkin mesajlar verdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türk hakim ve savcılarının, adalet duygusu ve hür vicdanları ile görev yapan fedakar vatan evlatları olduğunu belirtti.

"KUL HAKKINA GÖSTERDİKLERİ TİTİZLİĞE..."

"Türk hakim ve savcılarının, hakimlik edebine, kul hakkına gösterdikleri titizliğe inancım ve güvenim tamdır." diyen HSK Başkan Vekili, şu ifadeleri kullandı:

"Hukukun bir bilim, hakimlik ve savcılığın gerilimli bir meslek; ama ince bir sanat olduğunu hiç akıllarından çıkartmadan, hukukun onurunu, mesleklerinin saygınlığını, toplumların insanı değersizleştirdikleri en çılgın dönemlerde bile özenle korumuşlardır.





"CUMHURİYET'E, DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTILAR"

Bunun en önemli kanıtı; tarafsız, sadece Anayasa ve yasalara bağlı ve hür vicdanlı olarak görev ifa etmek yerine, yargısal yetkilerini; iltisak, irtibatlı oldukları örgüt adına kullanan, millete büyük acılar yaşatan hakim ve savcıları, yasal mevzuata bağlı kalarak ve büyük bir titizlik içinde yapılan soruşturma sonuçlarına dayanarak yargı teşkilatından uzaklaştırmışlar, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı ilk andan itibaren karşı durarak Cumhuriyet'e, millet egemenliğine dayalı demokrasiye sahip çıkmışlardır."

"İNANCIM VE GÜVENİM TAM'

Yılmaz, adaleti gerçekleştirirken, mükafat beklemenin, bu ulvi değere yapılan en büyük kötülük ve adaletsizlik olduğunu iyi bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Yaptıkları yargılama ve soruşturmalarda; kim ne der, ne düşünür demeden, terör örgütlerinin tehdit ve korkutmalarına aldırmadan yaptıkları işin ciddiyetine, ulviliğine zarar verecek tartışmaların içine girmeden sessiz ve sadelik içinde görev yaparlar.

Hem hizmetinde olduğu milletin denetimi ve gözetimi hem de mesleki mevzuatın zorunlu kıldığı etkin denetim mekanizmaları, yaptıkları hizmetin güvenceleridir. Yaptığım görevler nedeniyle çok yakından tanıma fırsat ve onuruna eriştiğim fedakar Türk hakim ve savcılarının, hakimlik edebine, ilmine adalete bağlılığına, kul hakkına gösterdikleri titizliğe inancım ve güvenim tamdır."



