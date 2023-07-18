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İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, hukukçu Batuhan Bulut'tu.

Sitelerde oturanların şikayetçi olduğu fahiş aidatlar konusunda çözüm önerileri sunan Bulut, şunları söyledi:

Aidatlar, apartmanların ortak giderleri için harcanmak üzere toplanan bir avans ödemesidir. Daire başına bin lira toplanan 30 dairelik bir konutta her ay 30 bin lira toplanır. Onun içerisinde yönetici 10 bin ya da 20 bin harcayabilir. Tamamını harcamak zorunda değildir. Genelde biraz da pay bırakacak şekilde bırakılır ki bir sonraki dönemde yöneticinin elini rahatlatsın.