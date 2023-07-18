İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, hukukçu Batuhan Bulut'tu.
Sitelerde oturanların şikayetçi olduğu fahiş aidatlar konusunda çözüm önerileri sunan Bulut, şunları söyledi:
Aidatlar, apartmanların ortak giderleri için harcanmak üzere toplanan bir avans ödemesidir. Daire başına bin lira toplanan 30 dairelik bir konutta her ay 30 bin lira toplanır. Onun içerisinde yönetici 10 bin ya da 20 bin harcayabilir. Tamamını harcamak zorunda değildir. Genelde biraz da pay bırakacak şekilde bırakılır ki bir sonraki dönemde yöneticinin elini rahatlatsın.
Fahiş görünen aidatlara karşı ne yapmalı
Fahiş aidat ödemesinden şikayet edenler, benzer sitelere baksınlar. Eğer kendi aidatının çok yüksekte olduğunu görürse, dava açarak şikayette bulunabilir. Gerekirse bilirkişi atanarak yöneticinin harcamalarının ne kadar gerçek olduğu tespit edilebilir.
Site yönetimlerini CİMER'e şikayet etmek de mümkün. Ancak mahkemeye başvurmak, daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.