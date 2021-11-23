Hükümlülerin Covid-19 izni 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı

Hükümlülerin Covid-19 izni 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılmasını öngören önerge, TBMM'de kabul edildi.

Covid-19 salgını nedeniyle, izne gönderilen hükümlü ve yükümlülerin izinleri 30 Kasım tarihinde izni sona ereceği açıklanmıştı.

İZİN SÜRESİ UZATILDI

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin uzatılmasını öngören önerge, TBMM'de kabul edildi.

Buna göre, izin süresi 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.