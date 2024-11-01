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REUTERS

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörün kökünü kazımaya devam ediyor. Kaçacak delik arayan teröristlere bir çağrı da Hulusi Akar'dan geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Meclis'te yaptığı konuşmayı sosyal medyada yayınladı.

"PKK VE YPG İLE MÜCADELEMİZ TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK MESELESİYLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Akar paylaşımında, "24 Temmuz 2015'ten itibaren başlayan terörle mücadele operasyonlarımız önce İkiyaka Dağları'nda dağların temizlenmesiyle devam etti.

Türk askerinin, Mehmetçik'in karşısında tutunamayacağını anlayan teröristler il ve ilçelere gitmek suretiyle kazdıkları çukurlarla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ve kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler.

PKK ve YPG ile mücadelemiz taarruzi bir anlayışla yüksek moral ve motivasyonla her şeye rağmen terörü yerinde, kaynağında yok etmek meselesiyle devam etmektedir.

"TEK KURTULUŞ ADALETE TESLİM OLMAK"

Sonuç olarak 'girilemez' yerlere Mehmetçik girmiştir, 'ulaşılamaz' denilen yerlere de çok şükür ulaşmıştır. Mehmetçik'in nefesi özet olarak teröristlerin ensesinde. PKK'lı, YPG'li teröristler, destekleyenler, önündekiler, arkasındakiler, yanındakiler, terör sevicileri başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz. Tek kurtuluş adalete teslim olmak, yoksa Mehmetçik gömmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.