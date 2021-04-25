Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
406.781
-0.73%
EXEN Coin
24.09
17.11%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Hulusi Akar'dan Yüksekova'daki operasyon merkezine denetleme

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde, inceleme ve denetlemede bulundu.
    • AA
    • 25.04.2021 - 19:25
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 19:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hulusi Akar'dan Yüksekova'daki operasyon merkezine denetleme

    Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

    FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

    Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

    Hulusi Akar'dan Yüksekova'daki operasyon merkezine denetleme VİDEO

    Hulusi Akar dan Yüksekova daki operasyon merkezine denetleme #1

    Hulusi Akar dan Yüksekova daki operasyon merkezine denetleme #2

    Hulusi Akar dan Yüksekova daki operasyon merkezine denetleme #3

    Hulusi Akar dan Yüksekova daki operasyon merkezine denetleme #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir