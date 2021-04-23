Hulusi Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak ziyareti sırasında kendisinden bisiklet isteyen 8 çocuğa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bisiklet hediye etti.
- DHA
- 23.04.2021 - 19:11
- Güncelleme : 23.04.2021 - 19:12
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnak ziyareti sırasında sokakta sohbet ettiği çocukların kendisinden bisiklet istediği belirtildi.
8 ÇOCUĞA BİSİKLET HEDİYE ETTİ
Açıklamada, "Sayın bakanımızın talimatı üzerine hazırlanan bisikletler Şırnaklı 8 çocuğumuza hediye edildi. Neşe dolu güzel günlerde kullanmanız dileğiyle" denildi.