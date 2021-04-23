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    Hulusi Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak ziyareti sırasında kendisinden bisiklet isteyen 8 çocuğa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bisiklet hediye etti.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 19:11
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 19:12
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    Hulusi Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnak ziyareti sırasında sokakta sohbet ettiği çocukların kendisinden bisiklet istediği belirtildi.

    8 ÇOCUĞA BİSİKLET HEDİYE ETTİ

    Açıklamada, "Sayın bakanımızın talimatı üzerine hazırlanan bisikletler Şırnaklı 8 çocuğumuza hediye edildi. Neşe dolu güzel günlerde kullanmanız dileğiyle" denildi.

    Hulusi Akar dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi #1

    Hulusi Akar dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi #2

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